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AGENDA · Mésanger

Show Vieilles Mécaniques Agricoles Mésanger

samedi 26 septembre 2026 · Mésanger

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Gibounet
Ville
44522 Mésanger
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mésanger

Show Vieilles Mécaniques Agricoles

Le Gibounet Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Les Vieilles Mécaniques Agricoles de Mésanger vous proposent un show exceptionnel le 26 septembre 2026.
Au programme de la journée
– Démonstration de traction
– Exposition de matériel agricole
– Scènes d’automne
– Vide-hangar agricole
– Animations enfants & adultes
– Baptême de tracteur

Restauration sur place.   .

Le Gibounet Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 65 57 53 

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English :

The Vieilles M%E9caniques Agricoles de M%E9sanger are presenting an exceptional show on September 26, 2026.

L’événement Show Vieilles Mécaniques Agricoles Mésanger a été mis à jour le 2026-08-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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