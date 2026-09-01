Show Vieilles Mécaniques Agricoles Mésanger
samedi 26 septembre 2026 · Mésanger
Informations pratiques
Mésanger
Show Vieilles Mécaniques Agricoles
Le Gibounet Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Les Vieilles Mécaniques Agricoles de Mésanger vous proposent un show exceptionnel le 26 septembre 2026.
Au programme de la journée
– Démonstration de traction
– Exposition de matériel agricole
– Scènes d’automne
– Vide-hangar agricole
– Animations enfants & adultes
– Baptême de tracteur
Restauration sur place. .
Le Gibounet Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 65 57 53
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English :
The Vieilles M%E9caniques Agricoles de M%E9sanger are presenting an exceptional show on September 26, 2026.
L’événement Show Vieilles Mécaniques Agricoles Mésanger a été mis à jour le 2026-08-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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