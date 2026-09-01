Informations pratiques

Mésanger

Show Vieilles Mécaniques Agricoles

Le Gibounet Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les Vieilles Mécaniques Agricoles de Mésanger vous proposent un show exceptionnel le 26 septembre 2026.

Au programme de la journée

– Démonstration de traction

– Exposition de matériel agricole

– Scènes d’automne

– Vide-hangar agricole

– Animations enfants & adultes

– Baptême de tracteur

Restauration sur place. .

Le Gibounet Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 65 57 53

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English :

The Vieilles M%E9caniques Agricoles de M%E9sanger are presenting an exceptional show on September 26, 2026.

L’événement Show Vieilles Mécaniques Agricoles Mésanger a été mis à jour le 2026-08-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis