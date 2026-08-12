Conférence Sport santé séniors gardez la forme ! Mésanger
mardi 22 septembre 2026 · Mésanger
Informations pratiques
Mésanger
Conférence Sport santé séniors gardez la forme !
Complexe du Phénix Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-09-22 12:15:00
Date(s) :
2026-09-22
Venez apprendre comment garder la forme après 60 ans.
Rendez-vous ce matin au Complexe du Phénix pour en savoir plus sur les bienfaits de l’activité physique et sportive sur la santé.
La conférence sera animée par un médecin et un éducateur en activité physique adaptée.
Pause dynamique en milieu de séance.
Gratuit. Ouvert à tous. Sur inscription. .
Complexe du Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 45 83 06 agathe.desmars@loire-atlantique.fr
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English :
Come learn how to stay in shape after age 60.
L’événement Conférence Sport santé séniors gardez la forme ! Mésanger a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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