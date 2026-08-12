UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mésanger

Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors Complexe sportif du Pont Cornouaille Mésanger

mardi 29 septembre 2026 · Complexe sportif du Pont Cornouaille · Mésanger

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Complexe sportif du Pont Cornouaille
Adresse
250 Rue Cornouaille
Ville
44522 Mésanger
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mésanger

Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors

Complexe sportif du Pont Cornouaille 250 Rue Cornouaille Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 08:30:00
fin : 2026-09-29 17:00:00

Date(s) :
2026-09-29

Participez à une rencontre sportive et adaptée à tous.
Tout au long de cette journée, découvrez des activités physique et santé pour vous rester en forme.

Faites votre choix parmi 4 groupes d’activités diverses et profitez de moments conviviaux.

Journée gratuite. Sur inscription.   .

Complexe sportif du Pont Cornouaille 250 Rue Cornouaille Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 45 83 06  agathe.desmars@loire-atlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a sports event that’s accessible to everyone.

L’événement Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors Mésanger a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Mésanger (Loire-Atlantique)