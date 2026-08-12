Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors Complexe sportif du Pont Cornouaille Mésanger
mardi 29 septembre 2026 · Complexe sportif du Pont Cornouaille · Mésanger
Informations pratiques
Mésanger
Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors
Complexe sportif du Pont Cornouaille 250 Rue Cornouaille Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 08:30:00
fin : 2026-09-29 17:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Participez à une rencontre sportive et adaptée à tous.
Tout au long de cette journée, découvrez des activités physique et santé pour vous rester en forme.
Faites votre choix parmi 4 groupes d’activités diverses et profitez de moments conviviaux.
Journée gratuite. Sur inscription. .
Complexe sportif du Pont Cornouaille 250 Rue Cornouaille Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 45 83 06 agathe.desmars@loire-atlantique.fr
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English :
Join us for a sports event that’s accessible to everyone.
L’événement Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors Mésanger a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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