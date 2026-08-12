Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors Complexe sportif du Pont Cornouaille Mésanger

Informations pratiques

Mésanger

Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors

Complexe sportif du Pont Cornouaille 250 Rue Cornouaille Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 08:30:00

fin : 2026-09-29 17:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Participez à une rencontre sportive et adaptée à tous.

Tout au long de cette journée, découvrez des activités physique et santé pour vous rester en forme.

Faites votre choix parmi 4 groupes d’activités diverses et profitez de moments conviviaux.

Journée gratuite. Sur inscription. .

Complexe sportif du Pont Cornouaille 250 Rue Cornouaille Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 45 83 06 agathe.desmars@loire-atlantique.fr

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English :

Join us for a sports event that’s accessible to everyone.

L’événement Journée d’activités sportives Sport Santé Séniors Mésanger a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis