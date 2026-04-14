Concert de chorales, Église romane, Saint-Jean-de-Valériscle

Concert de chorales Samedi 30 mai, 20h00 Église romane Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Église romane Place de l’église, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 23 09 60 »}]

Avec les groupes vocaux “Moi je veux Chanter”, “Harmony et Variation” et “Mélodie Cèze”. Concert Chorale