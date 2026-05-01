May-sur-Orne

Concert de Chorales

Rue Saint-André May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert de Chorales 31 mai 17h

Concert de Chorales 31 mai 17h Saint-Martin-De-Fontenay .

Rue Saint-André May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46 musique.danse@vallees-orne-odon.fr

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English : Concert de Chorales

Choir concert 31 May 5pm

L’événement Concert de Chorales May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-21 par Orne Odon Tourisme