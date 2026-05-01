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Concert de Chorales May-sur-Orne

Concert de Chorales May-sur-Orne dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Rue Saint-André

Ville : 14320 May-sur-Orne

Département : Calvados

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

May-sur-Orne

Concert de Chorales

Rue Saint-André May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Concert de Chorales 31 mai 17h
Concert de Chorales 31 mai 17h Saint-Martin-De-Fontenay   .

Rue Saint-André May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46  musique.danse@vallees-orne-odon.fr

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English : Concert de Chorales

Choir concert 31 May 5pm

L’événement Concert de Chorales May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-21 par Orne Odon Tourisme

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