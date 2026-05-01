Concert de Chorales May-sur-Orne
Concert de Chorales May-sur-Orne dimanche 31 mai 2026.
May-sur-Orne
Concert de Chorales
Rue Saint-André May-sur-Orne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert de Chorales 31 mai 17h
Concert de Chorales 31 mai 17h Saint-Martin-De-Fontenay .
Rue Saint-André May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46 musique.danse@vallees-orne-odon.fr
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English : Concert de Chorales
Choir concert 31 May 5pm
L’événement Concert de Chorales May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-21 par Orne Odon Tourisme
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