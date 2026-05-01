Concert de chorales Saint-Bonnet-la-Rivière
Concert de chorales Saint-Bonnet-la-Rivière dimanche 31 mai 2026.
Saint-Bonnet-la-Rivière
Concert de chorales
Eglise Saint-Bonnet-la-Rivière Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Concert de chorales avec la chorale Mozaïk de Saint Viance dirigé par Gilles Rosso et le chœur de femmes et le chœur d’hommes de Brignac la Plaine dirigés par Jean Roux.
A l’église .
Eglise Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 14
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English : Concert de chorales
L’événement Concert de chorales Saint-Bonnet-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme
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