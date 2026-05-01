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Concert de chorales Saint-Bonnet-la-Rivière

Concert de chorales Saint-Bonnet-la-Rivière

Concert de chorales Saint-Bonnet-la-Rivière dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 19130 Saint-Bonnet-la-Rivière

Département : Corrèze

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Bonnet-la-Rivière

Concert de chorales

Eglise Saint-Bonnet-la-Rivière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Concert de chorales avec la chorale Mozaïk de Saint Viance dirigé par Gilles Rosso et le chœur de femmes et le chœur d’hommes de Brignac la Plaine dirigés par Jean Roux.

A l’église   .

Eglise Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 14 

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English : Concert de chorales

L’événement Concert de chorales Saint-Bonnet-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme

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