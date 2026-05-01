Saint-Bonnet-la-Rivière

Concert de chorales

Eglise Saint-Bonnet-la-Rivière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Concert de chorales avec la chorale Mozaïk de Saint Viance dirigé par Gilles Rosso et le chœur de femmes et le chœur d’hommes de Brignac la Plaine dirigés par Jean Roux.

A l’église .

Eglise Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 14

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English : Concert de chorales

L’événement Concert de chorales Saint-Bonnet-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme