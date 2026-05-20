Marché festif Saint-Bonnet-la-Rivière
Marché festif Saint-Bonnet-la-Rivière samedi 27 juin 2026.
Saint-Bonnet-la-Rivière
Marché festif
Place de la Mairie Saint-Bonnet-la-Rivière Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 00:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Marché festif.
Producteurs locaux.
Restauration possible sur place .
Place de la Mairie Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 14
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Saint-Bonnet-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme
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