Saint-Bonnet-la-Rivière

Marché festif

Place de la Mairie Saint-Bonnet-la-Rivière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Marché festif.

Producteurs locaux.

Restauration possible sur place .

Place de la Mairie Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché festif

L’événement Marché festif Saint-Bonnet-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme