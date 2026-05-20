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Marché festif Saint-Bonnet-la-Rivière

Marché festif Saint-Bonnet-la-Rivière

Marché festif Saint-Bonnet-la-Rivière samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 19130 Saint-Bonnet-la-Rivière

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Bonnet-la-Rivière

Marché festif

Place de la Mairie Saint-Bonnet-la-Rivière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Marché festif.
Producteurs locaux.
Restauration possible sur place   .

Place de la Mairie Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 14 

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Saint-Bonnet-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme

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