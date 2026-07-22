Concert de Christophe Guillemot harpiste luthier Place Abbé Gillard Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Concert de Christophe Guillemot harpiste luthier

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez l’univers celtique irlandais de Christophe Guillemot et sa harpe.

Christophe Guillemot, harpiste depuis l’enfance, lauréat de plusieurs concours est également luthier facteur de harpes celtiques et violoniste. Habitué des sessions irlandaises en Bretagne et en Irlande où il a vécu, les reel, jig, hornpipe, slow air, O’Carolan et improvisation coulent de source sous ses doigts. En osmose avec ses propre instruments ,il joue comme il respire!

A 18h, réservation conseillée. .

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 88 14 34 30

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English :

L’événement Concert de Christophe Guillemot harpiste luthier Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande