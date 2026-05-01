Dachstein

Concert de Churchmann

14 Rue de la Mairie Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Un mélange explosif de blues-folk, surf rock et calypso vintage aux allures de bande originale tarantinesque.

Sur ses racines blues-folk se greffent du surf rock nerveux et des rythmes calypso brûlants aux influences tropicales vintage. De son enfance américaine, il puise sons et images pour bâtir une musique qui sonne comme la BO d’un film de Tarantino. .

14 Rue de la Mairie Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 92 96 66 fritschpascou@free.fr

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English :

An explosive mix of blues-folk, surf-rock and vintage calypso, with the allure of a Tarantino soundtrack.

L’événement Concert de Churchmann Dachstein a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig