Les Foulées du Patrimoine de Dachstein Dachstein

Dachstein

Les Foulées du Patrimoine de Dachstein

rue Jacques Prévert Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 14:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Course de 5 et 10km, marche de 5km, course enfants et relais intergénérationnel pour découvrir le patrimoine de Dachstein.

L’association Dachstein Running organise une course annuelle pour mettre le patrimoine du village de Dachstein à l’honneur. Le parcours serpente dans le village historique pour découvrir les différents sites avec en point d’orgue la traversée du parc du château Hervé (la Magnanerie), d’ordinaire fermé au public.

Vous étiez plus de 1000 au départ l’an dernier !

Au programme de cette 6ème édition: sport, culture, musique et convivialité avec une course sur route de 5 Km et un nouveau parcours pour le 10 Km (possible de s’inscrire pour le ‘combo’ 5 + 10) courses mesurées et chronométrage à puce, des courses enfants dans plusieurs catégories, un relais intergénérationnel, une marche de 5 Km, avec un nouveau parcours.

Dénivelé nul. Ravitaillements et animations seront présents sur le parcours et à l’arrivée.

La journée sera rythmée par

09h00: 5 km route (toutes catégories à partir de Minimes)

09h05: marche de 5 km, ouverte à toutes et tous

10h00: 10 km route (toutes catégories à partir de cadet(te)s

10h05: podium 5 km

11h10: courses enfants, Ecole d’Athlétisme, puis Poussin(e)s à 11h20, et Benjamin(e)s à 11h30

11h50: relais intergénérationnel

12h00: podiums 10 km et courses enfants

Seront mis à disposition: parking à proximité pour voitures et vélo (gardé), vestiaires, douches, consigne.

Présence de médecins, secouristes, pompiers, et de kinésithérapeutes pour des soins & massages à l’arrivée.

Un service de restauration sera proposé à l’issue des courses (tartes flambées, knacks, bretzels, pâtisseries, boissons).

En 2025, grâce au soutien de tous nos partenaires et aux inscriptions des coureurs & marcheurs, nous avons pu remettre un chèque d’un montant de 1.000 euros à une association qui œuvre à l’entretien et la restauration du patrimoine de Dachstein. Nous allons renouveler notre soutien en 2026 !

Le comité d’organisation se réjouit de vous retrouver nombreux lors de cet événement festif. .

rue Jacques Prévert Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 70 25 72 fouleesdupatrimoine@gmail.com

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English :

5km and 10km races, 5km walk, children’s race and intergenerational relay to discover Dachstein’s heritage.

L’événement Les Foulées du Patrimoine de Dachstein Dachstein a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig