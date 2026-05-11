Dachstein

Le brunch au jardin

55 rue principale Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez savourer un moment de partage autour de du buffet artisanal de la Ferme en vrac. Le brunch se composera d’une sélection généreuse de mets sucrés et salés à volonté, accompagnés de boissons chaudes et jus de fruits.

L’ensemble des gourmandises sont faites maison, réservez vite votre table ! .

55 rue principale Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 80 96 18 fermevrac@gmail.com

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English :

L’événement Le brunch au jardin Dachstein a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig