Journées du Patrimoine La Magnanerie Dachstein
Journées du Patrimoine La Magnanerie Dachstein samedi 19 septembre 2026.
Dachstein
Journées du Patrimoine La Magnanerie
31 rue principale Dachstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidées de ce château médiéval, et visite libre du parc.
Par la grille donnant sur le village, les visiteurs découvriront La Magnanerie en longeant les anciennes douves de la cité médiévale, puis pourront se promener dans le parc librement. Toutes les heures, les propriétaires proposeront un accès partiel aux intérieurs accompagnés d’un guide.
Petite restauration, atelier et présence de la Société d’Histoire de Molsheim.
Visite uniquement en français.
Pour des raisons d’organisation de l’accueil, les inscriptions s’arrêterons samedi 19 septembre à midi. .
31 rue principale Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com
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English :
Guided tour of this medieval castle, and free visit of the park.
L’événement Journées du Patrimoine La Magnanerie Dachstein a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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