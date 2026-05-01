Dachstein

Concert Two Magnets Blues Folk

14 rue de la Mairie Rue de la Mairie Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Two Magnets est né en 2019 de la rencontre entre Sophie Steff et David Bour, deux musiciens issus des sphères électriques du Rock. Ensemble, ils proposent une musique Folk aux accents Blues et Country. Dans leur répertoire se côtoient chroniques sociales d’aujourd’hui et sonorités d’hier. .

14 rue de la Mairie Rue de la Mairie Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 92 96 66 fritschpascou@free.fr

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English :

L’événement Concert Two Magnets Blues Folk Dachstein a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig