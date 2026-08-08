AGENDA · La Gaubretière
CONCERT DE CINDY ET JO La Gaubretière
samedi 29 août 2026 · La Gaubretière
Informations pratiques
La Gaubretière
CONCERT DE CINDY ET JO
18 Rue de la Frerie La Gaubretière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
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18 Rue de la Frerie La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 65 12 99
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English :
L’événement CONCERT DE CINDY ET JO La Gaubretière a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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