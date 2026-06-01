Concert de clarinette, multi activités, Villers-sur-Bar

Concert de clarinette Samedi 27 juin, 16h00 multi activités Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

multi activités Rue de Prahaie, Villers-sur-Bar Villers-sur-Bar 08350 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr »}]

La classe de clarinette de Charline Potdevin vous invite à un moment musical. audition de classe concert