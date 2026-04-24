Concert de Classique Plage La Brée-les-Bains

La Brée-les-Bains

Concert de Classique

Plage Allée de la Digue La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert de classique, allée de la Digue. Savourez le plaisir d’écouter de la musique classique avec un trio, accordéon, trompette et chant, dans un cadre exceptionnel.

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Plage Allée de la Digue La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11 mairie@labree.fr

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English : Classical Concert

Classical concert, allée de la Digue. Enjoy the pleasure of listening to classical music with a trio of accordion, trumpet and vocals, in an exceptional setting.

L’événement Concert de Classique La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes