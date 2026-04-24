Soirée mousse Plage La Brée-les-Bains
Soirée mousse Plage La Brée-les-Bains jeudi 3 septembre 2026.
La Brée-les-Bains
Soirée mousse
Plage Allée de la Digue La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 21:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Soirée Mousse, allée de la Digue. Venez prendre un bain de mousse en musique en famille ou entre amis.
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Plage Allée de la Digue La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11 mairie@labree.fr
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English : Foam party
Soirée Mousse, allée de la Digue. Come and enjoy a musical foam bath with family and friends.
L’événement Soirée mousse La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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