Concert de clôture de la saison Jardin public Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Concert de clôture de la saison

Jardin public Centre ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pour clore la saison estivale en apothéose, le Merveilleux Brass Band et le Bouillon Brass bad fusionnent sur scène pour donner naissance à une formation inédite.

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Jardin public Centre ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine accueil.marennes@marennes.fr

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English : Season Finale Concert

To bring the summer season to a spectacular close, the Merveilleux Brass Band and the Bouillon Brass will join forces on stage to form a brand-new ensemble.

L’événement Concert de clôture de la saison Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes