Concert de clôture de la saison Jardin public Marennes-Hiers-Brouage
samedi 29 août 2026 · Jardin public · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Concert de clôture de la saison
Jardin public Centre ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pour clore la saison estivale en apothéose, le Merveilleux Brass Band et le Bouillon Brass bad fusionnent sur scène pour donner naissance à une formation inédite.
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Jardin public Centre ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine accueil.marennes@marennes.fr
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English : Season Finale Concert
To bring the summer season to a spectacular close, the Merveilleux Brass Band and the Bouillon Brass will join forces on stage to form a brand-new ensemble.
L’événement Concert de clôture de la saison Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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