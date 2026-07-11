UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Concert de clôture de la saison Jardin public Marennes-Hiers-Brouage

samedi 29 août 2026 · Jardin public · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Jardin public
Adresse
Centre ville de Marennes
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Concert de clôture de la saison

Jardin public Centre ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Pour clore la saison estivale en apothéose, le Merveilleux Brass Band et le Bouillon Brass bad fusionnent sur scène pour donner naissance à une formation inédite.
  .

Jardin public Centre ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   accueil.marennes@marennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Season Finale Concert

To bring the summer season to a spectacular close, the Merveilleux Brass Band and the Bouillon Brass will join forces on stage to form a brand-new ensemble.

L’événement Concert de clôture de la saison Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)