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Concert de clôture de l’exposition Accords sacrés Le Bourg-Dun

Concert de clôture de l’exposition Accords sacrés Le Bourg-Dun vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Eglise Notre Dame

Ville : 76740 Le Bourg-Dun

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Bourg-Dun

Concert de clôture de l’exposition Accords sacrés

Eglise Notre Dame Le Bourg-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Élève d’Alexandre Lagoya, Laurent Blanquart est une figure majeure de la guitare classique actuelle. Premier prix à l’ unanimité du CNSM de Paris où il a enseigné pendant de longues années, il se produit dans de nombreux pays aussi bien en musique de chambre qu’en musique symphonique.

L’association Terre d’Accord a souhaité l’inviter avec une pièce Palimpseste née de la rencontre du guitariste et du compositeur Thierry Muller, directeur de la culture à la Communauté de Communes de la Cote d’Albâtre, autour de la Chapelle Matisse à Vence.
Le programme sera en résonance artistique avec l’installation Accords Sacrés du sculpteur Robert Arnoux, avec des morceaux en hommage à la Vierge.
Ce concert sera en clôture de l’installation du sculpteur qui a lieu dans l’église Notre Dame du Bourg Dun du 6 avril au 10 mai dans le cadre de Courant d’Art.
L’église sera ouverte tous les jours de 9h à 18h .
Le sculpteur sera également présent tous les dimanches de l’exposition de 15h à 18h.

Concert à 18h le 8 mai à l’église du bourg Dun.   .

Eglise Notre Dame Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 59 35 18  contact@terredaccord.com

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English : Concert de clôture de l’exposition Accords sacrés

L’événement Concert de clôture de l’exposition Accords sacrés Le Bourg-Dun a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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