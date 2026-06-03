Concert de clôture du Festival d’été des Moments Musicaux église Carolles vendredi 14 août 2026.

Carolles

Concert de clôture du Festival d’été des Moments Musicaux

église Place de la Mairie Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Concert tout public Musique classique.

Programme

Mel Bonis Scènes de la forêt,

Robert Schumann quatuor avec piano opus 47 et Waldszenen,

Marcel Tournier La source dans le bois,

Guy Ropartz Marine et chansons (arrangement pour tutti),

Claude Debussy Syrinx.

Le 21e Festival d’été des Moments Musicaux propose 5 jours de concerts, de promenades musicales et d’ateliers jeune public et famille ouverts à tous à Carolles et St-Pierre-Langers jusqu’au 14 août 2026. La musique classique va vibrer dans la baie du Mont St Michel ! .

église Place de la Mairie Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 07 23 58 46 info@moments-musicaux.fr

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English : Concert de clôture du Festival d’été des Moments Musicaux

L’événement Concert de clôture du Festival d’été des Moments Musicaux Carolles a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Granville Terre et Mer