Concert de clôture, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Les Angles

Informations pratiques

Concert de clôture Dimanche 20 septembre, 18h00 Eglise Notre-Dame de l’Assomption Gard

Gratuit. Limité à 150 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un duo de sœurs jumelles, Cloé Pigoglio à la flûte traversière et au traverso, et Charlotte Pigoglio au violon, vous invite à un voyage musical pour clôturer les Journées européennes du patrimoine 2026 au Vieux Village des Angles.

À travers un programme parcourant les quatre derniers siècles, laissez-vous guider à la rencontre de Telemann, Bodin de Boismortier, Mozart, Bach, Marais, Delibes, Debussy, Bozza et Offenbach, sans oublier quelques chansons provençales.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Eglise 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie

Un duo de jumelles, Cloé à la flûte traversière et au traverso, et Charlotte Pigoglio au violon, nous propose une Voyage Musical pour clôturer ces Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Vieux des…

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