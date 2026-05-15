Châtelaillon-Plage

Concert de clôture The Big Idea Sorties de plage

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Le mardi 25 août, le concert de clôture du festival Sorties de Plage accueille The Big Idea au Théâtre de Verdure pour une soirée entre rock fédérateur et nouvelles compositions folk, en prélude à leur prochain album.

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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Closing concert The Big Idea Sorties de plage

On Tuesday August 25, the closing concert of the Sorties de Plage festival welcomes The Big Idea to the Théâtre de Verdure for an evening of unifying rock and new folk compositions, as a prelude to their forthcoming album.

L’événement Concert de clôture The Big Idea Sorties de plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage