Concert de Cocktail Musique Le Repaire Thiviers

Thiviers

Concert de Cocktail Musique

Le Repaire Camping Le Repaire Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Ambiance garantie avec soirée salade périgourdine (sur réservation)

Il est possible de choisir un autre plat à la carte (hors burgers), à préciser lors de la réservation.

Possibilité de venir consommer au bar sans réservation (attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

Ambiance garantie avec soirée magret de canard (sur réservation)

Il est possible de choisir un autre plat à la carte (hors burgers), à préciser lors de la réservation.

Possibilité de venir consommer au bar sans réservation (attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) .

Le Repaire Camping Le Repaire Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 69 75 contact@camping-le-repaire.fr

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English : Concert de Cocktail Musique

Ambiance guaranteed with a Perigord salad evening (reservation required)

It is possible to choose another dish from the à la carte menu (excluding burgers), to be specified when booking.

Drinks available at the bar without reservation (caution: alcohol abuse is dangerous to your health)

L’événement Concert de Cocktail Musique Thiviers a été mis à jour le 2026-04-21 par Isle-Auvézère