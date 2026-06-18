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Parcours de motricité Rue Albert Theulier Thiviers

Parcours de motricité Rue Albert Theulier Thiviers

Parcours de motricité Rue Albert Theulier Thiviers vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Rue Albert Theulier

Adresse : Ludothèque

Ville : 24800 Thiviers

Département : Dordogne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Thiviers

Parcours de motricité

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:30:00
fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Parcours de motricité en accès libre
De 1 à 5 ans
Gratuit
Parcours motricité en accès libre , de 1 à 5 ans, gratuit   .

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

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English : Parcours de motricité

Open-access motor skills course
Ages 1–5
Free

L’événement Parcours de motricité Thiviers a été mis à jour le 2026-06-15 par Isle-Auvézère

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