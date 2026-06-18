Parcours de motricité Rue Albert Theulier Thiviers

Thiviers

Parcours de motricité

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:30:00

fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Parcours de motricité en accès libre

De 1 à 5 ans

Gratuit

Parcours motricité en accès libre , de 1 à 5 ans, gratuit .

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

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English : Parcours de motricité

Open-access motor skills course

Ages 1–5

Free

L’événement Parcours de motricité Thiviers a été mis à jour le 2026-06-15 par Isle-Auvézère