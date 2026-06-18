Stage découverte de la vannerie d’osier, réalise ton Zarzo avec Madeline Rey Au chant des Huppes Thiviers dimanche 12 juillet 2026.

Thiviers

Stage découverte de la vannerie d’osier, réalise ton Zarzo avec Madeline Rey

Au chant des Huppes 191 Chemin des Bourdons Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-12 2026-08-29

Envie de découvrir un savoir-faire artisanal et de créer de vos mains ? Rejoignez un stage d’initiation à la vannerie d’osier et réalisez votre propre Zarzo, à la fois décoratif et utile.

Pendant 3h30, vous apprendrez les gestes de base du tressage d’un Zarzo dans une ambiance conviviale

Envie de découvrir un savoir-faire artisanal et de créer de vos mains ? Rejoignez un stage d’initiation à la vannerie d’osier et réalisez votre propre Zarzo, à la fois décoratif et utile.

Pendant 3h30, vous apprendrez les gestes de base du tressage d’un Zarzo dans une ambiance conviviale et repartirez avec votre création. Aucune expérience n’est nécessaire, ce stage est accessible aux débutants. .

Au chant des Huppes 191 Chemin des Bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine auchantdeshuppes@mailo.com

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English : Stage découverte de la vannerie d’osier, réalise ton Zarzo avec Madeline Rey

Want to discover traditional craftsmanship and create something with your own hands? Join an introductory workshop on wickerwork and make your own Zarzo—both decorative and practical.

Over the course of 3.5 hours, you’ll learn the basic techniques of weaving a Zarzo in a friendly atmosphere

L’événement Stage découverte de la vannerie d’osier, réalise ton Zarzo avec Madeline Rey Thiviers a été mis à jour le 2026-06-15 par Isle-Auvézère