Parcours de motricité Rue Albert Theulier Thiviers
Parcours de motricité Rue Albert Theulier Thiviers vendredi 7 août 2026.
Thiviers
Parcours de motricité
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Parcours de motricité en accès libre
De 1 à 5 ans
Gratuit
Parcours motricité en accès libre , de 1 à 5 ans, gratuit .
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
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English : Parcours de motricité
Open-access motor skills course
Ages 1–5
Free
L’événement Parcours de motricité Thiviers a été mis à jour le 2026-06-15 par Isle-Auvézère
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