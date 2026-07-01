UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pouldreuzic

Concert de cuivres IAM BRASS Tour Pouldreuzic

mardi 21 juillet 2026 · Pouldreuzic

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Ville
29710 Pouldreuzic
Département
Finistère
Tarif

Pouldreuzic

Concert de cuivres IAM BRASS Tour

Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Un concert autour des cuivres
Organisé par IAM BRASS Tour   .

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 71 41 92 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de cuivres IAM BRASS Tour Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Pouldreuzic (Finistère)