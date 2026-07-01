AGENDA · Pouldreuzic
Concert de cuivres IAM BRASS Tour Pouldreuzic
mardi 21 juillet 2026 · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Concert de cuivres IAM BRASS Tour
Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Un concert autour des cuivres
Organisé par IAM BRASS Tour .
Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 71 41 92 39
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English :
L’événement Concert de cuivres IAM BRASS Tour Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden
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