Informations pratiques

Pouldreuzic

Concert de cuivres IAM BRASS Tour

Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Un concert autour des cuivres

Organisé par IAM BRASS Tour .

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 71 41 92 39

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English :

L’événement Concert de cuivres IAM BRASS Tour Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden