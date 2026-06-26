Concert de Davide Trani Pont-d’Ouilly
Concert de Davide Trani Pont-d’Ouilly samedi 4 juillet 2026.
Pont-d’Ouilly
Concert de Davide Trani
6 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert de Davide Trani au Saint-Pinard
Venez assister au concert de Davide Trani à partir de 20h à la Cave Saint-Pinard, à Pont-d’Ouilly !
Rumba Italienne chaleureuse et ensoleillée, entre compositions originales et mélodies inspirées des traditions méditerranéennes. Le tout relevé de quelques touches de folk et de bluegrass pour un voyage musical qui donne envie de taper du pied… voire de danser ! .
6 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 50 94 42 06
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English : Concert de Davide Trani
Concert by Davide Trani at the Saint-Pinard
L’événement Concert de Davide Trani Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande
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