Pont-d’Ouilly

Pont-d’Ouilly sur Scène

Parc municipal Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-07-06 23:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Profitez des douces soirées d’été au rythme de Pont d’Ouilly sur Scène. Chaque lundi, le parc municipal accueille deux concerts gratuits mettant à l’honneur des artistes et groupes aux influences variées. Concerts à 20h et 21h30. Buvette et restauration

Installez-vous au bord de l’Orne et profitez des douces soirées d’été au rythme de Pont d’Ouilly sur Scène. Chaque lundi, le parc municipal accueille deux concerts gratuits mettant à l’honneur des artistes et groupes aux influences variées rock, pop, musiques du monde, folk, électro, reggae ou encore swing.

Concerts à 20h et 21h30

Buvette et restauration sur place .

Parc municipal Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 69 86 02 contact@pontdouilly-loisirs.com

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English : Pont-d’Ouilly sur Scène

Enjoy the balmy summer evenings to the rhythm of Pont d’Ouilly sur Scène. Every Monday, the municipal park plays host to two free concerts featuring artists and groups with a wide range of influences. Concerts at 8pm and 9.30pm. Refreshment bar and restaurant

L’événement Pont-d’Ouilly sur Scène Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Falaise Suisse Normande