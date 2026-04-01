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Concert de deux Chorales Ayen

Concert de deux Chorales Ayen

Concert de deux Chorales Ayen dimanche 26 avril 2026.

Ville : 19310 Ayen

Département : Corrèze

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Ayen

Concert de deux Chorales

Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Concert de deux chorales The Ayen Voices et Ensemble Vocale du Pays de Pompadour. Dimanche 26 avril à 17h gratuit (collecte en fin de concert). Salle des fêtes d’Ayen   .

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 10 22 

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English : Concert de deux Chorales

L’événement Concert de deux Chorales Ayen a été mis à jour le 2026-04-20 par Brive Tourisme

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