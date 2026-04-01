Ayen

Concert de deux Chorales

Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Concert de deux chorales The Ayen Voices et Ensemble Vocale du Pays de Pompadour. Dimanche 26 avril à 17h gratuit (collecte en fin de concert). Salle des fêtes d’Ayen .

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 10 22

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English : Concert de deux Chorales

L’événement Concert de deux Chorales Ayen a été mis à jour le 2026-04-20 par Brive Tourisme