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Concert de DJ Chamar Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

Concert de DJ Chamar Rue de Porz Ar Vag Plomodiern mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Rue de Porz Ar Vag
Adresse
Chez Tatabel
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Tarif

Plomodiern

Concert de DJ Chamar

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Chez Tatabel, concert de DJ Chamar.
Pensez à réserver (de préférence par SMS) si vous souhaitez manger sur place !   .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 84 10 18 07 

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English :

L’événement Concert de DJ Chamar Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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