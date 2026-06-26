Concert de Visceralis Rosa Rue de Porz Ar Vag Plomodiern
Concert de Visceralis Rosa Rue de Porz Ar Vag Plomodiern vendredi 3 juillet 2026.
Plomodiern
Concert de Visceralis Rosa
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Chez Tatabel, concert de Visceralis Rosa.
Pensez à réserver (de préférence par SMS) si vous souhaitez manger sur place ! .
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 84 10 18 07
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English :
L’événement Concert de Visceralis Rosa Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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