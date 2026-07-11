Concert de Djego [Les concerts de l’été à la Maison Duverger] Maison Duverger Paulin

Informations pratiques

Paulin

Concert de Djego [Les concerts de l’été à la Maison Duverger]

Maison Duverger Impasse la Meynardie Paulin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 21:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Le 17 septembre, découvrez l’univers électro-psychédélique de Djego à 21 h. Restaurant dès 19 h, tapas à partir de 20 h. Entrée libre, places limitées. Réservation conseillée.

Le 17 septembre, la Maison Duverger clôture sa saison estivale avec Djego, un duo qui mêle blues, électro et sonorités psychédéliques dans un univers original et hypnotique. Portés par des rythmes envoûtants et une identité musicale singulière, les deux artistes invitent le public à vivre une expérience sensorielle hors des sentiers battus. Le concert débute à 21 h. Restaurant dès 19 h, tapas périgourdins à partir de 20 h et boissons toute la soirée permettent de profiter pleinement de cette soirée musicale. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. La réservation est vivement conseillée, en particulier pour le dîner. .

Maison Duverger Impasse la Meynardie Paulin 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 43 13 32 contact@maison-duverger.com

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English : Concert de Djego [Les concerts de l’été à la Maison Duverger]

On September 17, discover Djego’s electro-psych-electric world at 9 p.m. Restaurant open from 7 p.m., tapas starting at 8 p.m. Free admission, limited seating. Reservations recommended.

L’événement Concert de Djego [Les concerts de l’été à la Maison Duverger] Paulin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT du pays de Fénelon