Concert de Dorli’Sings choeur de swing’ Balbronn Balbronn

Dorli’sings, Choeur de swing’ est un choeur mixte de jazz vocal.

Dorli’sings présente son nouveau programme « Swinging Love », une exploration d’un grand thème classique, l’amour, à travers un choix de morceaux extraits du répertoire du swing.

L’histoire commence par une sortie en boîte, un coup de foudre, des papillons dans le ventre…

On fait des projets de voyage, on s’engage, on s’aime au quotidien, tendrement…

Parfois on se sépare et on devient nostalgique de cette histoire.

C’est tout ça l’Amour et ce sont toutes ces facettes que Dorli’sings va explorer dans son prochain concert Swinging Love !

Emmené par son nouveau chef, Yann Lauras, étudiant à la HEAR dans la classe de Jean-Philippe Billmann, et accompagné par l’exceptionnel Sébastien Dubourg au piano, le Chœur Dorli’sings vous propose un programme choisi de Chansons d’Amour explorant des styles de jazz variés, de standards tel que Misty à la bossa nova de Corcovado, le tout arrangé par Kirby Shaw.

Dorli’sings évolue tout en restant fidèle à son identité : le jazz, les robes swing, un chœur mixte.