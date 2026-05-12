Balbronn

Vème rencontre Internationale de cuivres anciens

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Dimanche 25 octobre 2026 17h

De 2009 à 2013 l’église romane de Balbronn accueillait chaque année une Rencontre internationale de cuivres anciens.

L’objectif de cette manifestation était de rassembler pour un concert des joueurs de cornet à bouquin et de saqueboute venus de la région mais également de Suisse et d’Allemagne afin de constituer un ensemble à même d’explorer le fabuleux répertoire polychoral (principalement italien) des XVIe et XVIIe siècles.

A l’occasion de cette année anniversaire , il était tentant de réunir enfin un tel effectif autour de l’orgue restauré et ainsi de profiter des nouvelles possibilités apportées par la présence de cet instrument.

Dans des oeuvres de Gabrieli, Gussago, Croce ou Merulo on se laissera surprendre par les effets sonores saisissants produits par la spacialisation rendue possible grâce à l’acoustique limpide de l’église. .

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 19 84 72 amis-orguebalbronn@sfr.fr

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English :

L’événement Vème rencontre Internationale de cuivres anciens Balbronn a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble