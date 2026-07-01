Visite guidée d’une église fortifiée, Église romane et cimetière fortifié, Balbronn

Informations pratiques

Visite guidée d’une église fortifiée Dimanche 20 septembre, 14h30 Église romane et cimetière fortifié Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de l’ensemble fortifié de l’église romane et découverte de l’orgue Silbermann daté de 1747.

Découvrez également l’exposition de l’horloge Schwilgué 1847 et de la main de fer (prothèse) du chevalier Hans von Mittelhausen.

Église romane et cimetière fortifié Place du Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est http://www.balbronn.fr http://orguebalbronn.lescigales.org L’église romane date pour l’essentiel du XIe et du XIIe siècle. À l’origine, elle était dédiée à la Vierge Marie, comme en atteste l’inscription écrite en minuscules gothiques au-dessus de l’entrée de l’église. Elle s’élève sur l’emplacement d’un sanctuaire païen, peut-être celtique.

Avec l’arrivée des moines à Haslach, la région fut évangélisée et un sanctuaire en pierre fut élevé, en remplacement d’un sanctuaire en bois.

La nef plafonnée à vaisseau unique est la partie la plus ancienne. Ses fenêtres hautes gardent une pénombre mystique. La porte d’entrée a été remaniée au XVe siècle, avec ré-emploi de l’ancienne porte romane.

Le cimetière fortifié date du XVe siècle. Le sanctuaire abrite une cloche du XVIe et un orgue construit par Johann Andreas Silbermann en 1747.

Les deux enfeus côté Nord se prêtent à des interprétations différentes. Il pourrait s’agir de tombes de chevaliers, par exemple. La version la plus probable considère qu’il s’agirait de deux chapelles latérales. Le chœur, très décentré par rapport à la nef, renferme la tombe du chevalier Hans von Mittelhausen et de Ephrosina von Schauenburg. Le clocher déborde largement dans la nef et offre au lieu de culte une disposition unique et rare en Alsace.

Le clocher roman, dont l’accès se fait par les combles de la nef, se trouve à mi-hauteur. Comme dans les donjons des châteaux-forts, la porte située dans l’encoignure était à l’abri des coups de bélier. Faute de recul, un assaillant ne pouvait la détruire ! Il est certain que l’architecture avait une fonction défensive.

À l’extérieur, nous remarquons au niveau du premier étage des mascarons (Schrekenmasken), censés éloigner les démons.

Le cadran solaire restauré date de 1571. Le célèbre horloger de la cathédrale Schwilgué de Strasbourg est, lui aussi, passé par là, au début du XIXe siècle, et nous a légué un chef-d’œuvre d’horlogerie, démonté à l’heure actuelle.

L’église et le cimetière sont inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1990. Parking.

Visite guidée de l’ensemble fortifié de l’église romane et l’orgue Silbermann1747

©Schimberlé Eddy