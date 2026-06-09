Festival Voix & Route Romane à Balbronn Balbronn

Balbronn

Festival Voix & Route Romane à Balbronn

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Festival Voix & Route Romane 34e édition Âmes pures et sortilèges

Depuis plus de 30 ans, le festival Voix et Route Romane fait vivre la Route Romane d’Alsace à travers une programmation unique de musique médiévale au cœur de sites patrimoniaux d’exception. Dernier festival français entièrement dédié à ce répertoire, il invite à découvrir les origines de la musique occidentale dans des lieux chargés d’histoire. Du 28 août au 20 septembre, la 34e édition propose 17 concerts dans 17 hauts lieux du patrimoine alsacien.

Programme Balbronn église protestante 12 septembre

13h ARTelier chant grégorien avec Cécile Walch

Cécile Walch, spécialiste du chant grégorien et membre de l’ensemble Contre le temps nous invite à la pratique du chant et à l’observation des premières sources musicales manuscrites du monde occidental datant du Moyen Âge.

14h30 Concert escapade Irini : La cité des dames

En prélude au spectacle “femmes miraculeuses”, l’ensemble Irini propose une plongée dans La Cité des Dames de Christine de Pisan, publié en 1405 et considéré comme le premier ouvrage philosophique féministe d’occident. Les extraits récités sont accompagnés d’improvisations instrumentales et de danses médiévales ; on entendra aussi des textes et chansons modernes qui entrent en résonance avec La Cité des Dames.

16h30 Leçon de musique Chapelle Saint-Étienne, Strasbourg

Rencontre privilégiée avec l’ensemble Obsidienne qui déballe tout et nous offre une leçon de musique sans chichi découvrez le contexte historique du programme, les instruments anciens, et les coulisses du travail musical. Un temps d’échange ponctué de démonstrations et d’extraits, pour mieux entrer dans l’univers du concert.

18h Concert épopée Chapelle Saint-Étienne, Strasbourg Ensemble Obsidienne : An Mil, aux origines…

Obsidienne, une troupe de troubadours jongleurs, un jour au service du Seigneur, un autre jour au service de l’évêque, de châteaux en églises, recrée les couleurs de l’art roman de l’An Mil à la naissance du gothique, époque expansive d’une culture jeune et joyeuse.

Détails et conditions des tarifs et des abonnements sur www.voix-romane.com/en-pratique .

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 38 33 mairie@balbronn.fr

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L’événement Festival Voix & Route Romane à Balbronn Balbronn a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble