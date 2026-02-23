Informations pratiques

Balbronn

Veillée de chant participatif « Offenes Singen »

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Mercredi 9 décembre 2026 à 20h

Veillée de chant participatif « Offenes Singen »

La période de l’Avent est, plus que toute autre, propice au chant.

Cette veillée de chant participatif sera pour chacune et chacun, sans exigence musicale particulière, l’occasion de pratiquer des musiques traditionnelles connues ou de découvrir un nouveau répertoire pour préparer Noël.

Cette année, l’assemblée sera accompagnée tantôt par l’orgue, tantôt par un ensemble instrumental réuni pour l’occasion. .

170 Place du Pasteur Albert Kieffer Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 19 84 72 amis-orguebalbronn@sfr.fr

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English :

L’événement Veillée de chant participatif « Offenes Singen » Balbronn a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble