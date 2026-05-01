Concert de Ducky Jimmy Trio Les Demangeres Curzon
Concert de Ducky Jimmy Trio Les Demangeres Curzon vendredi 15 mai 2026.
Curzon
Concert de Ducky Jimmy Trio
Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
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Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 14 79 86
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English :
L’événement Concert de Ducky Jimmy Trio Curzon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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