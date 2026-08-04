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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Concert de Dumble Doors Terrasse du Casino Bagnères-de-Bigorre

vendredi 14 août 2026 · Terrasse du Casino · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Terrasse du Casino
Adresse
BAGNERES-DE-BIGORRE
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Bagnères-de-Bigorre

Concert de Dumble Doors

Terrasse du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert sur la terrasse du Casino avec Dumble Doors !
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Terrasse du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 42 

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English :

Concert on the Casino Terrace with Dumble Doors!

L’événement Concert de Dumble Doors Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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