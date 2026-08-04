AGENDA · Bagnères-de-Bigorre
Concert de Dumble Doors Terrasse du Casino Bagnères-de-Bigorre
vendredi 14 août 2026 · Terrasse du Casino · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Concert de Dumble Doors
Terrasse du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert sur la terrasse du Casino avec Dumble Doors !
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Terrasse du Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 42
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English :
Concert on the Casino Terrace with Dumble Doors!
L’événement Concert de Dumble Doors Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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