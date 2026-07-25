Concert de DVORAK à SCHUMANN, trio pour piano, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles Salle des fêtes Louin

Informations pratiques

Louin

Concert de DVORAK à SCHUMANN, trio pour piano, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles

Salle des fêtes Rue André Boutin Louin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La 23ème édition du festival maintient sa tradition d’un parcours éclectique et atypique pour une programmation musicale très diversifiée. Seront présents, pour cette édition, vingt musiciens d’exception, issus de grandes formations nationales. Ils se produiront dans des lieux insolites du patrimoine local. Pour ce quatrième concert, rendez-vous à 20 h 30 à la salle des fêtes de Louin, pour une représentation de deux trios pour piano, de Dvorak et Schumann. Tarifs Gratuit enfant jusqu’à 14 ans inclus. Un concert 13 € entrée adulte plein tarif / 11 € en tarif réduit (adhérent, demandeur d’emploi, étudiant) / 5 € parents accompagnateurs d’un élève de école de musique. Forfait 3 concerts 32 € / 4 concerts 42 € / 5 concerts 52 €. Renseignements et réservations 05 49 64 73 10 . .

Salle des fêtes Rue André Boutin Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 accueil.avt@csc79.org

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English : Concert de DVORAK à SCHUMANN, trio pour piano, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles

L’événement Concert de DVORAK à SCHUMANN, trio pour piano, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles Louin a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Airvaudais Val du Thouet