Concert de EIREANN chansons d’Irlande et d’Ecosse Café de La Forge Guillac
Concert de EIREANN chansons d’Irlande et d’Ecosse Café de La Forge Guillac samedi 30 mai 2026.
Guillac
Concert de EIREANN chansons d’Irlande et d’Ecosse
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le groupe rend hommage au répertoire souvent joué dans les pubs en Irlande. Entre slow air, ballades, laments, protests songs et quelques musiques à danser, EIREANN vous fait vivre l’ambiance des pubs Irlandais ! A 20h30 .
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert de EIREANN chansons d’Irlande et d’Ecosse Guillac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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