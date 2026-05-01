Concert de EIREANN chansons d’Irlande et d’Ecosse Café de La Forge Guillac

Guillac

Concert de EIREANN chansons d’Irlande et d’Ecosse

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le groupe rend hommage au répertoire souvent joué dans les pubs en Irlande. Entre slow air, ballades, laments, protests songs et quelques musiques à danser, EIREANN vous fait vivre l’ambiance des pubs Irlandais ! A 20h30 .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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English :

L’événement Concert de EIREANN chansons d’Irlande et d’Ecosse Guillac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande