Concert de Erik Satie à Queen Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Concert de Erik Satie à Queen

Prieuré de Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

2026-07-31

Venez passer une soirée inoubliable avec Duo Lyra Manon Opavska (harpa), Tony Coullet (mandoline). Dans le cadre du festival international de Jean-Sébastien Bach.

+33 6 41 58 75 08 contact@cmi-bach.com

English :

Enjoy an unforgettable evening with Duo Lyra: Manon Opavska (harpa), Tony Coullet (mandolin). As part of the International Johann Sebastian Bach Festival.

