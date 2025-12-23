Concert de Erik Satie à Queen Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure
Concert de Erik Satie à Queen Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure vendredi 31 juillet 2026.
Concert de Erik Satie à Queen
Prieuré de Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
2026-07-31
Venez passer une soirée inoubliable avec Duo Lyra Manon Opavska (harpa), Tony Coullet (mandoline). Dans le cadre du festival international de Jean-Sébastien Bach.
Prieuré de Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 58 75 08 contact@cmi-bach.com
English :
Enjoy an unforgettable evening with Duo Lyra: Manon Opavska (harpa), Tony Coullet (mandolin). As part of the International Johann Sebastian Bach Festival.
