Concert de fin d’année Boofzheim
Concert de fin d’année Boofzheim samedi 27 juin 2026.
Boofzheim
Concert de fin d’année
3 rue de l’Eglise Boofzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Ils ont répété toute l’année. Ce week-end, c’est leur moment.
Deux soirées, deux programmes,
Ensembles vocaux et instrumentaux,
Guitares, cordes, percussions, vents, chorale… la scène appartient aux groupes !
Dimanche 28 juin Classes de piano et de chant Des interprètes en solo ou en duo, dans un cadre plus intimiste.
Un de ces week-ends où l’on ressort avec le sourire. À samedi ou dimanche, ou les deux. .
3 rue de l’Eglise Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 56 40 25 laurent.will@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Concert de fin d’année Boofzheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Grand Ried
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