Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique Parc Bertoglio Lambesc
Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique Parc Bertoglio Lambesc jeudi 25 juin 2026.
Lambesc
Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique
Jeudi 25 juin 2026 à partir de 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Bertoglio 5 Avenue De la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Pour finir l’année scolaire en musique, les élèves et les professeurs de l’École de Musique Municipale donneront un concert en plein air.
Cela sera l’occasion de mettre en application tout ce qui a été appris par les élèves tout au long de l’année. .
Parc Bertoglio 5 Avenue De la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 02 95 ecoledemusique@lambesc.fr
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English :
To round off the school year in style, students and teachers from the École de Musique Municipale will be giving an open-air concert.
L’événement Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique Lambesc a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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