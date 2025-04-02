Concert de fin d’année de l’école de musique salle du carré d’argent Pontchâteau

Concert de fin d’année de l’école de musique

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

2026-06-06

Concert de fin d’année les practiques collectives à l’honneur en condition salle de concert !

Samedi 6 juin à 17h

Salle du carré d’argent à Pont-Château

Entrée libre Tout public

Renseignements Ecole de musique 02 40 88 07 06 ecoledemusique@cc-paysdepontchateau.fr .

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

