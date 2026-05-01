Pontchâteau

Jardins d’été guinguette

Jardins de Nassau Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Jardins d’été guinguette de la belle saison

Samedi 23 mai aux jardins de Nassau à Pont-Château

19h15 chorale du collège St Martin

20h spectacle Golden Lions

21h spectacle les amis de l’Irlande

21h30 concert blues’show

Gratuit

Bar et food trucks sur place .

Jardins de Nassau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Jardins d’été guinguette Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44