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Jardins d’été guinguette Pontchâteau

Jardins d’été guinguette Pontchâteau samedi 23 mai 2026.

Adresse : Jardins de Nassau

Ville : 44160 Pontchâteau

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pontchâteau

Jardins d’été guinguette

Jardins de Nassau Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Jardins d’été guinguette de la belle saison
Samedi 23 mai aux jardins de Nassau à Pont-Château

19h15 chorale du collège St Martin
20h spectacle Golden Lions
21h spectacle les amis de l’Irlande
21h30 concert blues’show

Gratuit
Bar et food trucks sur place   .

Jardins de Nassau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Jardins d’été guinguette Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44

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