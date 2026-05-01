Jardins d’été guinguette Pontchâteau
Jardins d’été guinguette Pontchâteau samedi 23 mai 2026.
Pontchâteau
Jardins d’été guinguette
Jardins de Nassau Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Jardins d’été guinguette de la belle saison
Samedi 23 mai aux jardins de Nassau à Pont-Château
19h15 chorale du collège St Martin
20h spectacle Golden Lions
21h spectacle les amis de l’Irlande
21h30 concert blues’show
Gratuit
Bar et food trucks sur place .
Jardins de Nassau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Jardins d’été guinguette Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44
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