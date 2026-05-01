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Concours officiel hunter épreuves club et poney Pontchâteau

Concours officiel hunter épreuves club et poney Pontchâteau dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Coët Roz

Ville : 44160 Pontchâteau

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Pontchâteau

Concours officiel hunter épreuves club et poney

Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Le centre équestre de Pont-Château organise un concours officiel HUNTER épreuves mixtes maniabilités et figures imposées
Epreuves club et poney
Dimanche 17 mai 
Ouvert à tous
Buvette et restauration sur place   .

Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Concours officiel hunter épreuves club et poney Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44

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