Pontchâteau

Concours officiel hunter épreuves club et poney

Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le centre équestre de Pont-Château organise un concours officiel HUNTER épreuves mixtes maniabilités et figures imposées

Epreuves club et poney

Dimanche 17 mai

Ouvert à tous

Buvette et restauration sur place .

Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Concours officiel hunter épreuves club et poney Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44