Concours officiel hunter épreuves club et poney Pontchâteau
Concours officiel hunter épreuves club et poney Pontchâteau dimanche 17 mai 2026.
Pontchâteau
Concours officiel hunter épreuves club et poney
Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le centre équestre de Pont-Château organise un concours officiel HUNTER épreuves mixtes maniabilités et figures imposées
Epreuves club et poney
Dimanche 17 mai
Ouvert à tous
Buvette et restauration sur place .
Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Concours officiel hunter épreuves club et poney Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44
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