Projet musique et théâtre

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

2026-05-30 2026-05-31

Projet musique et théâtre

Enseignant référent Rachid Djemili

Samedi 30 mai à 14h et dimanche 31 mai à 11h, au carré d’argent

Mise en musique d’une pièce de théâtre par l’atelier Impro’Créa 1, en partenariat avec les élèves de la Comédie Pont-Châtelaine.

Organisation Ecole de musique intercommunale

02.40.88.07.06 .

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

