Projet musique et théâtre
salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau Loire-Atlantique
Projet musique et théâtre
Enseignant référent Rachid Djemili
Samedi 30 mai à 14h et dimanche 31 mai à 11h, au carré d’argent
Mise en musique d’une pièce de théâtre par l’atelier Impro’Créa 1, en partenariat avec les élèves de la Comédie Pont-Châtelaine.
Organisation Ecole de musique intercommunale
02.40.88.07.06 .
salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
