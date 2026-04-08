Pontchâteau

Vide grenier à Pontchâteau

boulodrome du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier le dimanche 7 juin de 8h à 18h, au boulodrome du Landas à Pont-Château

Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place

Pour les exposants

Installation de 7h à 8h et départ site 18h

Emplacement 4x5m avec véhicule 12€

Sur terrain en herbe

Organisation Pont-Château Mölkky Club

Réservations et renseignements 06 34 96 26 01 07 70 03 60 45 .

boulodrome du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier à Pontchâteau Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44