Vide grenier à Pontchâteau Pontchâteau
Vide grenier à Pontchâteau Pontchâteau dimanche 7 juin 2026.
Pontchâteau
Vide grenier à Pontchâteau
boulodrome du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier le dimanche 7 juin de 8h à 18h, au boulodrome du Landas à Pont-Château
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Pour les exposants
Installation de 7h à 8h et départ site 18h
Emplacement 4x5m avec véhicule 12€
Sur terrain en herbe
Organisation Pont-Château Mölkky Club
Réservations et renseignements 06 34 96 26 01 07 70 03 60 45 .
boulodrome du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Vide grenier à Pontchâteau Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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