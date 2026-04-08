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Vide grenier à Pontchâteau Pontchâteau

Vide grenier à Pontchâteau Pontchâteau dimanche 7 juin 2026.

Adresse : boulodrome du Landas

Ville : 44160 Pontchâteau

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-06-07T08:00:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pontchâteau

Vide grenier à Pontchâteau

boulodrome du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier le dimanche 7 juin de 8h à 18h, au boulodrome du Landas à Pont-Château 
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place

Pour les exposants  
Installation de 7h à 8h et départ site 18h
Emplacement 4x5m avec véhicule 12€ 
Sur terrain en herbe

Organisation Pont-Château Mölkky Club
Réservations et renseignements 06 34 96 26 01 07 70 03 60 45   .

boulodrome du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à Pontchâteau Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44

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